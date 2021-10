Io ci metto la faccia Bomba di Salvini | Il nostro errore Non solo Cav | si apre il processo al centrodestra?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) No, ilda questa tornata di amministrative non ne esce bene. Persa per distacco Milano, non sfonda a Torino, a Roma il ballottaggio sarà un Vietnam. E ancora, non c'è stata partita né a Napoli né a Bologna, per quanto previsto. Tra le note di merito la Calabria, dove la coalizione ha vinto per distacco. Ma resta il fatto che con assoluta probabilità, ilnon riuscirà a imporsi in nessuna città chiave. E Matteonon si nasconde. Durante lo spoglio, il leader della Lega è tra i primi a parlare. E fa autocritica: "Sono abituato a metterci la, sempre e comunque, senza dare colpe. In alcune città siamo arrivati a scegliere troppo tardi i candidati da opporre al centrosinistra", ha premesso. Dunque, entrando nel dettaglio, interpellato allo speciale del ...