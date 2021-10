Grande Fratello Vip, la regia lascia l’audio aperto e si sente tutto: «Massa di imbecilli cerebrolesi» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gaffe al Grande Fratello Vip, solo che questa volta a farla non è stato uno degli inquilini ma la stessa regia. Mentre i vipponi erano in giardino hanno iniziato ad ascoltare quello che veniva detto in regia, facendo però finta di niente per poter captare qualche informazione. Le info che però sono arrivate loro non sono delle migliori, né delle più incoraggianti. «Quella Massa di imbecilli cerebrolesi», si sente pronunciare dalla regia, dove probabilmente era stato lasciato aperto per sbaglio il collagamento con la casa. Poi interviene una voce di donna, anche se le sue parole non sono chiare, e torna a replicare un uomo: «Ca** loro». Un siparietto andato in onda su Mediaset Infinity, caricato poi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Gaffe alVip, solo che questa volta a farla non è stato uno degli inquilini ma la stessa. Mentre i vipponi erano in giardino hanno iniziato ad ascoltare quello che veniva detto in, facendo però finta di niente per poter captare qualche informazione. Le info che però sono arrivate loro non sono delle migliori, né delle più incoraggianti. «Quelladi», sipronunciare dalla, dove probabilmente era statotoper sbaglio il collagamento con la casa. Poi interviene una voce di donna, anche se le sue parole non sono chiare, e torna a replicare un uomo: «Ca** loro». Un siparietto andato in onda su Mediaset Infinity, caricato poi ...

