Genderqueer | quando la normalizzazione diventerà moda?

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un po’ comevorresti rispondere sinceramente alla domanda “come stai”, e poi ti limiti a un generico “tutto bene”, dire che la fluidità di genere sia solo unapiuttosto che “un capriccio dei più giovani” rivela la medesima superficialità e inesattezza. Un pressappochismo che diventa nocivo nell’ottica in cui ci spinge non solo a non approfondire noi stessi, come fa quell’espressione, tutto bene. Ma anche a non approfondire il mondo che ci sta attorno e che evidentemente, invece, ha qualcosa da dire in merito a come si sente. Gender fluid, agender,, non-binary. Queste parole guardano a un unico comune bisogno: la libertà, la massima libertà a cui un individuo possa aspirare. Sembra basti accendere Netflix oggi per avere l’occasione di conoscere, ma soprattutto accogliere, le diversità di genere. Chi, come me, ...