Far Cry 6 giocato in diretta alle 21 su next-gen!

Una delle serie di punta di Ubisoft torna con un capitolo che ancora una volta ci chiederà di affrontare un carismatico villain interpretato questa volta dal talentuosissimo Giancarlo Esposito (Gus di Breaking Bad e molto altro). Far Cry 6 ci trasporterà sull'isola di Yara dove ci ritroveremo a capo di una vera e propria guerriglia contro "El Presidente", Antón Castillo, un uomo di potere che all'apparenza vuole il meglio per la sua nazione ma che allo stesso tempo non si fa alcuno scrupolo per riuscirci.

Ultime Notizie dalla rete : Far Cry Windows 11, un'impostazione riduce drasticamente le performance di gioco Nello specifico sono stati condotti test in Far Cry New Dawn , con un calo del solo 5%, Horizon Zero Dawn ne risente con un 25%, Metro Exodus col 24% e Shadow of the Tomb Raider con il 28% . Il ...

Far Cry 6: uscita, ambientazione e trailer del nuovo capitolo della saga Mancano pochi giorni all'uscita di Far Cry 6 , il nuovo capitolo della saga che ha già fatto innamorare migliaia di gamers in tutto il mondo previsto per il 7 ottobre. Già, perché Far Cry non è solo uno dei franchising di maggior ...

Far Cry 6: uscita, ambientazione e trailer del nuovo capitolo della saga Style - Moda Uomo del Corriere della Sera PC, ottobre 2021: i giochi migliori del mese Age of Empires 4 arriva su PC a ottobre, segnando il ritorno di una serie storica, ma ci sono anche Far Cry 6, Back 4 Blood, Alan Wake e Guardians of the Galaxy.. Age of Empires 4 promette di essere ...

Far Cry 6: disponibile la colonna sonora originale di Pedro Bromfman Ubisoft ha annunciato che la colonna sonora originale di Far Cry 6 è disponibile in tutto il mondo sulle principali piattaforme streaming e download. La soundtrack è composta da Pedro Bromfan, noto pe ...

