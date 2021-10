Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti | Goffredo Cerza

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco chi è, ildi, la figlia di Erose Michelle Hunziker che stasera debutterà su Italia 1 con Mystery Land - la grande favola dell'ignoto. Ildi, la figlia di Erose Michelle Hunziker che stasera debutterà su Italia 1 con Mystery Land, si chiamaed è un online coach nonché personaggio social italiano residente a Londra. Il passato diè avvolto in un alone di mistero: il ragazzo è molto riservato e non ama rendere pubblici molti aspetti della sua vita, presente e passata. Dai suoi profili social, tuttavia, è possibile intuire che ha una sorella e che è ...