"Nel 2016 il M5S era in fase espansiva, quella fase è finita". Lo ha detto la sindaca uscente di Torino Chiara Appendino, commentando i risultati delle Amministrative.

Ultime Notizie dalla rete : Appendino apre Amministrative 2021, incognita ballottaggi La politica del territorio non è Risiko', apre Lombardi, rispondendo indirettamente alla sindaca ... A Torino (altra roccaforte M5S caduta dopo i 5 anni targati Chiara Appendino) il Movimento per ora ...

Aldo Giannuli: 'M5s non ha futuro, non arriva nemmeno alle politiche' (di P. Salvatori) Adesso forse c'è la conclamazione della chiusura di un'epoca, ma il vero problema che non si apre ... Appendino avrebbe meritato di più ma è stata sfortunata. Gli incidenti di piazza San Carlo mentre ...

Appendino "Si apre fase nuova per M5S" - Ildenaro.it Il Denaro Elezioni sindaco di Roma, verso il ballottaggio tra Michetti e Gualtieri: centrodestra in lieve vantaggio Il primo candidato a parlare è stato Carlo Calenda dal suo comitato elettorale di viale Trastevere: “Non volevamo fare testimonianza, ma governare Roma. Anche la sindaca uscente, Virginia Raggi, ha ri ...

Conte si aggrappa al modello di coalizione di Napoli «Dodici anni fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario», quando Beppe Grillo fa gli auguri al Movimento 5 Stelle per il suo dodicesimo compleanno le urne sono ancora aperte e non ...

