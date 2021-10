A "X - Style" con i faccia a faccia di Giorgia Venturini: "Vi porto nel cuore della moda e del design" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di ' X - Style ', il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 ottobre 2021) Martedì 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di ' X -', il magazine settimanaleseconda serata di Canale 5 dedicato a, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone ...

Advertising

Scontiamolo : IN SCONTO: SBS Auricolari Twin Style True Wireless Stereo con Microfono e Tasto Risposta/Fine Chiamata, Custodia di… - itseems_likeit : maria con la scarpa di sabrina in mano stile cenerentola style ma cenerentola non aveva il quaranta però - ItalianStyle_it : RT @veneziaradiotv: Federico Fashion Style sbarca su Ballando con stile - veneziaradiotv : Federico Fashion Style sbarca su Ballando con stile - Pablix_Style : A noche sone con este gato cwliado -