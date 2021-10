Una sparatoria sulla Hollywood Blvd costringe la polizia a chiudere l'area (Di domenica 3 ottobre 2021) Una sparatoria sulla Hollywood Blvd ha costretto la polizia a chiudere l'area turistica; la decisione è stata presa dopo che un uomo ha accoltellato una donna e non ha risposto agli ordini degli agenti. Una delle aree turistiche più frequentate degli Stati Uniti è stata chiusa sabato a causa di una sparatoria che ha costretto la polizia a bloccare il traffico sull'Hollywood Blvd. La decisione è stata presa dopo che un uomo ha accoltellato una donna e non ha risposto agli ordini degli agenti presenti sul luogo. La sparatoria è avvenuta vicino Hollywood e Highland a Los Angeles. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di mattina quando una donna ferita si è rivolta a degli ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021) Unaha costretto lal'turistica; la decisione è stata presa dopo che un uomo ha accoltellato una donna e non ha risposto agli ordini degli agenti. Una delle aree turistiche più frequentate degli Stati Uniti è stata chiusa sabato a causa di unache ha costretto laa bloccare il traffico sull'. La decisione è stata presa dopo che un uomo ha accoltellato una donna e non ha risposto agli ordini degli agenti presenti sul luogo. Laè avvenuta vicinoe Highland a Los Angeles. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di mattina quando una donna ferita si è rivolta a degli ...

Advertising

poliziadistato : Trieste, in corso operazione della #Squadramobile con perquisizioni e arresti a seguito delle indagini per una spar… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Una sparatoria sulla Hollywood Blvd costringe la polizia a chiudere l'area - enzokb68 : RT @GanzoSwan: 2 ottobre 2003. Gaetano #Marchitelli aveva 15 anni e tanti sogni… Una raffica di proiettili fu esplosa verso una pizzeria di… - il_Tommi13 : #TheGuilty Remake de “Il colpevole” (2018): modesto thriller senza tensione. Di nuovo insieme, Fuqua e Pizzolatto c… - NataStanca91 : RT @MajestyCatsy: È inquietante sta cosa ma ammetto che mi sta facendo ridere: (Trad.: “ieri c’è stata una sparatoria a scuola e ora non p… -