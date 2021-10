Traffico Roma del 03-10-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con ilirritazione Massimo veschi non c’è moltoin queste ore sulle strade della capitale e quel poco risulta comunque scorre attenzione tra le zone Marconi e Ostiense dopo il crollo del ponte dell’Industria meglio conosciuto come il ponte di ferro dovuto ad un grosso incendio è divampato ieri notte la viabilità subirà delle modifiche fate quindi attenzione alla segnaletica presente sul posto intanto si corre oggi la Pieranna una gara podistica tra le Terme di Caracalla e la Appio Latino possibili le chiusure alal passaggio di partecipanti Inoltre sono previste deviazioni anche per diverse linee di bus a Centocelle invece per un evento culturale fino alle 22 sono chiuse diverse strade nella zona Piazza dei Mirti e via dei Faggi anche ...