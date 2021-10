“Scimmia” | vergogna a Firenze | ululati razzisti a Koulibaly che reagisce

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti. ““, hanno urlato dalle tribune del Franchi indirizzato al difensore del Napoli che ha avuto un gesto di reazione. Secondo quanto riportato da DAZN, al termine di Fiorentina-Napoli sono stati avvertiti degli insulti rivolti a, Anguissa e Osimhen. Dopo l’intervista a bordo campo,stava rientrando negli spogliatoi ma sentendo gli, infastidito, si è fermato davanti ad alcuni tifosi viola rispondendo: “Hai dettoa me? Vieni qui a dirmelo se hai il coraggio”. Il difensore nel post gara è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non direi che ho fatto una partita perfetta, perche’ abbiamo preso gol. Con i loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Scimmia vergogna

Koulibaly, invece, dopo la partita si è fermato perché qualcuno gli ha dato della ''. Gli ha detto di andarglielo a dire di persona ed i tifosi replicavano con i soliti ululati".... 'Non è una notizia nuova, prima di entrare nella casa, siamo qui perchè non abbiamo...'Non mi sono sembrate sincere - dice Ainette - Lei lo sa che quando chiami una persona di colore...I primi due hanno risposto con un sorriso, mentre il difensore senegalese non s'è tenuto l'attacco dopo aver udito la parola 'Scimmia' ...Episodio vergognoso accaduto a Firenze dopo Fiorentina-Napoli. L'inviato di DAZN ha illustrato la situazione dopo l'intervista flash a Koulibaly a ...