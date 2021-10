Moto3 GP Americhe Austin 2021, Migno: “Caduta mortale, chi di dovere deve fare qualcosa” (Di domenica 3 ottobre 2021) “E’ stata una Caduta mortale, chi di dovere deve fare qualcosa adesso”. Andrea Migno non ci sta. Queste le parole del pilota romagnolo dopo la terrificante Caduta a tre, con Alcoba e Acosta, causata da una manovra di Oncu nel GP delle Americhe di Moto3. “Sono morti tre ragazzi quest’anno per conseguenze del genere – ha detto ai microfoni di Sky Sport – : non si può correre così, bisogna cambiare qualcosa. Anche oggi si è rischiato il morto, non si può rimandare il tutto a tra uno o due anni”. “Cosa deve succedere più di così? Sono contento perchè non mi sono fatto niente ma ho preso davvero paura”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “E’ stata una, chi diadesso”. Andreanon ci sta. Queste le parole del pilota romagnolo dopo la terrificantea tre, con Alcoba e Acosta, causata da una manovra di Oncu nel GP delledi. “Sono morti tre ragazzi quest’anno per conseguenze del genere – ha detto ai microfoni di Sky Sport – : non si può correre così, bisogna cambiare. Anche oggi si è rischiato il morto, non si può rimandare il tutto a tra uno o due anni”. “Cosasuccedere più di così? Sono contento perchè non mi sono fatto niente ma ho preso davvero paura”, ha aggiunto. SportFace.

