"Classe dirigente FdI inaffidabile, Meloni non può diventare premier" (Di domenica 3 ottobre 2021) Giorgia Meloni "è bravissima, ma la sua Classe dirigente e il suo staff sono, salvo eccezioni, poco affidabili. Diciamolo pure: è sprecata in quel partito!". A parlare è lo storico Franco Cardini, un passato nel Movimento sociale italiano, intervistato dalla Repubblica sulle recenti vicende che hanno scosso Fratelli d'Italia dopo l'inchiesta di Fanpage trasmessa da PiazzaPulita. Immagini da cui emerge che l'eredità fascista non è stata, spiega Cardini, "né sufficientemente elaborata, né criticamente affrontata". L'effetto di questo è sulla crescita della leadership di Giorgia Meloni. "Temo che non possa diventare premier. All'indomani della sua vittoria alle politiche comparirebbe subito una svastica sulla sinagoga di Roma, l'Anpi e i centri sociali insorgerebbero, e a quel punto ...

