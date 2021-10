Running, Maratona Londra 2021 in tv: data, canale, orario e diretta streaming (Di sabato 2 ottobre 2021) Sta per terminare l’attesa per la Maratona di Londra 2021: ecco le informazioni per vedere la gara. La gara, che fa parte del circuito Platinum Label Road Races di World Athletics, si articolerà lungo u 42.195km dal parco di Greenwich al The Mall, all’ombra del Buckingham Palace. Al via oltre 40mila runners professionisti e non, tra cui anche molti italiani, oltre ai campioni uscenti Shura Kitata e Brigid Kosgei. L’appuntamento è per domenica 3 ottobre: alle ore 10.00 italiane (1 ora in più rispetto a Londra) partiranno le top runners donne, mentre alle 10.30 gli uomini e le griglie amatoriali. La Maratona di Londra 2021 sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, canale visibile anche su Sky (e in ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Sta per terminare l’attesa per ladi: ecco le informazioni per vedere la gara. La gara, che fa parte del circuito Platinum Label Road Races di World Athletics, si articolerà lungo u 42.195km dal parco di Greenwich al The Mall, all’ombra del Buckingham Palace. Al via oltre 40mila runners professionisti e non, tra cui anche molti italiani, oltre ai campioni uscenti Shura Kitata e Brigid Kosgei. L’appuntamento è per domenica 3 ottobre: alle ore 10.00 italiane (1 ora in più rispetto a) partiranno le top runners donne, mentre alle 10.30 gli uomini e le griglie amatoriali. Ladisarà visibile insu Eurosport 2,visibile anche su Sky (e in ...

