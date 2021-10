Risultati e classifica Serie A live: Locatelli beffa i granata, ora tocca all’Inter (Di sabato 2 ottobre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 1 e domenica 3 ottobre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si riparte con l’anticipo serale tra un Cagliari in piena crisi impegnato nel delicato match casalingo contro il Venezia, mentre sabato il piatto forte sarà il derby della Mole a precedere la trasferta del Mapei per l’Inter di Inzaghi. Domenica a pranzo Mihajlovic si gioca la panchina contro la Lazio, ma è nel tardo pomeriggio che la giornata si infiamma: la capolista Napoli nella pericolosa sfida di Firenze e a chiudere il big match tra Atalanta e Milan. Venerdì 1 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021): tutti gli aggiornamenti della settima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla settima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 1 e domenica 3 ottobre: i, lae i marcatori delle partite. Si riparte con l’anticipo serale tra un Cagliari in piena crisi impegnato nel delicato match casalingo contro il Venezia, mentre sabato il piatto forte sarà il derby della Mole a precedere la trasferta del Mapei per l’Inter di Inzaghi. Domenica a pranzo Mihajlovic si gioca la panchina contro la Lazio, ma è nel tardo pomeriggio che la giornata si infiamma: la capolista Napoli nella pericolosa sfida di Firenze e a chiudere il big match tra Atalanta e Milan. Venerdì 1 ...

