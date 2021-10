Premier League 2021/2022, Brighton-Arsenal termina senza reti (Di sabato 2 ottobre 2021) termina senza reti il match tra Brighton e Arsenal, valida per la settima giornata della Premier League 2021/2022. Una partita con davvero poche emozioni, in cui i padroni di casa hanno in genere mostrato maggiore voglia di fare la partita, pur mancando la precisione nei tiri. Non va meglio per gli ospiti, che rimangono fermi al palo colpito di testa da Aubameyang al 23?. Per il Brighton, a sorpresa, è Duffy ad avere le migliori occasioni, ma, sia in occasione di un tocco sotto in mischia, sia, poco dopo, con un tentativo di tiro più “pulito”, non riesce a centrare lo specchio. Nel finale di partita, l’arbitro Moss aveva fischiato un rigore in favore della squadra di casa, per un presunto fallo subito proprio da Duffy, ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021)il match tra, valida per la settima giornata della. Una partita con davvero poche emozioni, in cui i padroni di casa hanno in genere mostrato maggiore voglia di fare la partita, pur mancando la precisione nei tiri. Non va meglio per gli ospiti, che rimangono fermi al palo colpito di testa da Aubameyang al 23?. Per il, a sorpresa, è Duffy ad avere le migliori occasioni, ma, sia in occasione di un tocco sotto in mischia, sia, poco dopo, con un tentativo di tiro più “pulito”, non riesce a centrare lo specchio. Nel finale di partita, l’arbitro Moss aveva fischiato un rigore in favore della squadra di casa, per un presunto fallo subito proprio da Duffy, ...

