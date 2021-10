Marotta: «L’Inter è stata messa in sicurezza. Su Oaktree e i rinnovi…» (Di sabato 2 ottobre 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato delL’Inter, ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Inter queste le sue dichiarazioni Beppe Marotta, amministratore delegato delL’Inter, ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Inter. Le sue dichiarazioni. BILANCIO IN ROSSO – «E’ una situazione generale dei club a livello europeo, dovuto alla contrazione finanziaria. Posso rassicurare che L’Inter è in sicurezza finanziaria. Stiamo pagando puntualmente gli stipendi, abbiamo rinunciato ad asset importanti ma il club viene prima». PRESTITO Oaktree – «E’ un’operazione avvenuta sopra la nostra testa, fatta dagli azionisti. Facendo riferimento alle esigenze delL’Inter. Ora siamo in sicurezza finanziaria. E’ un’operazione che riguarda la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) Beppe, amministratore delegato del, ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Inter queste le sue dichiarazioni Beppe, amministratore delegato del, ha parlato nel pre partita di Sassuolo-Inter. Le sue dichiarazioni. BILANCIO IN ROSSO – «E’ una situazione generale dei club a livello europeo, dovuto alla contrazione finanziaria. Posso rassicurare cheè infinanziaria. Stiamo pagando puntualmente gli stipendi, abbiamo rinunciato ad asset importanti ma il club viene prima». PRESTITO– «E’ un’operazione avvenuta sopra la nostra testa, fatta dagli azionisti. Facendo riferimento alle esigenze del. Ora siamo infinanziaria. E’ un’operazione che riguarda la ...

