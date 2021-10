GP Austin, qualifiche Moto3: Foggia beffato (Di sabato 2 ottobre 2021) Continua il momento di forma per Dennis Foggia nelle qualifiche del GP di Austin classie Moto3…ma non va in pole. Il romano di casa Leopard perde la partenza al palo allo scadere, quando Jaume Masia gli ruba la posizione per un paio di decimi. Lo spagnolo riesce nell’intento grazie alla scia di Pedro Acosta, che qui fatica. Il leader del mondiale non va oltre la 15esima posizione: si prospetta per lui un’altra gara in salita. Jeremy Alcoba, Izan Guevara, Xavi Artigas, Tatsuki Suzuki, Filip Salac, Andrea Migno, Deniz Oncu e John McPhee completano la top ten. GP Austin, Moto3: cosa succede nelle qualifiche? Il cielo mostra delle nuvole minacciose, ma la pista resta asciutta e fa caldo. Bei colpi a sorpresa nelle Q1, dove Lorenzo Fellon è il primo a passare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 ottobre 2021) Continua il momento di forma per Dennisnelledel GP diclassie…ma non va in pole. Il romano di casa Leopard perde la partenza al palo allo scadere, quando Jaume Masia gli ruba la posizione per un paio di decimi. Lo spagnolo riesce nell’intento grazie alla scia di Pedro Acosta, che qui fatica. Il leader del mondiale non va oltre la 15esima posizione: si prospetta per lui un’altra gara in salita. Jeremy Alcoba, Izan Guevara, Xavi Artigas, Tatsuki Suzuki, Filip Salac, Andrea Migno, Deniz Oncu e John McPhee completano la top ten. GP: cosa succede nelle? Il cielo mostra delle nuvole minacciose, ma la pista resta asciutta e fa caldo. Bei colpi a sorpresa nelle Q1, dove Lorenzo Fellon è il primo a passare il ...

