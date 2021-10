DIRETTA Sassuolo-Inter | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di sabato 2 ottobre 2021) Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Al Mapei Stadium scendono in campoed. Dopo aver visto la prima vittoria in campionato della Salernitana, e quella al fotofinish della Juventus nel derby contro il Torino, il sabato di Serie A prosegue. In serata ancora un match che vede in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.