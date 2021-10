Detenuto uccide due pedofili in carcere: 'Ho pensato di fare un favore a tutti' (Di sabato 2 ottobre 2021) Un Detenuto ha ucciso due pedofili in carcere affermando di aver fatto un piacere a tutti. Jonathan Watson ha ammazzato a bastonate , usando il bastone di un altro Detenuto, David Bobb, di 48 anni e ... Leggi su leggo (Di sabato 2 ottobre 2021) Unha ucciso dueinaffermando di aver fatto un piacere a. Jonathan Watson ha ammazzato a bastonate , usando il bastone di un altro, David Bobb, di 48 anni e ...

Advertising

VivianaP1511 : RT @ilcupo_m: California, detenuto uccide in carcere due pedofili: 'Ho fatto un favore a tutti' e io lo rimetterei in libertà solo per ques… - Spartaco072 : RT @ilcupo_m: California, detenuto uccide in carcere due pedofili: 'Ho fatto un favore a tutti' e io lo rimetterei in libertà solo per ques… - AntonioBisaschi : RT @ilgiornale: Li ha ammazzati a colpi di bastone, appartenuto a un altro detenuto. È successo in California, negli #Usa, dove un detenuto… - AntonioBisaschi : RT @ilcupo_m: California, detenuto uccide in carcere due pedofili: 'Ho fatto un favore a tutti' e io lo rimetterei in libertà solo per ques… - maximchd : RT @ilgiornale: Li ha ammazzati a colpi di bastone, appartenuto a un altro detenuto. È successo in California, negli #Usa, dove un detenuto… -