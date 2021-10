Torta di zucca a modo mio: Cremosa, senza zucchero e con gocce di cioccolato! (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ecco la mia ricetta della Torta di zucca, una vera delizia! Cremosa, veloce, ma davvero molto buona! Una ricetta senza zucchero ma tanto golosa! Torta di zucca a modo mio: senza zucchero, Cremosa e con gocce di cioccolato! Ma vediamo insieme cosa ci occorre per preparare questa delizia. Piccola Nota: potete cuocere la zucca anche il giorno prima per eventuali altri piatti da preparare. Cotta al forno (con la buccia e a fettone coperta da carta stagnola) per circa 40 minuti a 200 gradi. Ingredienti: 300 grammi di zucca cotta al forno 100 grammi di farina di mandorle 50 grammi di farina di cocco 50 grammi di farina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ecco la mia ricetta delladi, una vera delizia!, veloce, ma davvero molto buona! Una ricettama tanto golosa!dimio:e condiMa vediamo insieme cosa ci occorre per preparare questa delizia. Piccola Nota: potete cuocere laanche il giorno prima per eventuali altri piatti da preparare. Cotta al forno (con la buccia e a fettone coperta da carta stagnola) per circa 40 minuti a 200 gradi. Ingredienti: 300 grammi dicotta al forno 100 grammi di farina di mandorle 50 grammi di farina di cocco 50 grammi di farina ...

Advertising

alesstar : Vorrei una torta di zucca ma non ho voglia di farla - DolciPattini : Buon primo #ottobre amici e amiche di Pattíni con la nuova #ricetta del #NonnoPasticciere: una torta alla #zucca, p… - sosxmarauders : oggi posso iniziare a torturare mia madre per farmi comprare una zucca così posso fare una torta - sadboozeghost : Voglio INTENSAMENTE fare una torta alla zucca e mandorle o anche un pumpkin bread but il mio cervello pensa solo 'n… - MustErminea : @come_la_moto Tra un po’ riso e zucca e torta di mele ?? -