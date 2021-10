Advertising

fisco24_info : Petrolio: arresta corsa in vista Opec+, Wti a 75 dollari: Brent a 78,35 dollari al barile -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio arresta

Tiscali.it

Le quotazioni delrestano vicine ai massimi raggiunti nei giorni scorsi ma arrestano la corsa in vista della riunione dell'Opec+ prevista per lunedì che dovrà decidere se incrementare o meno le quote di ...La corsa dei prezzi non sida settimane, le forniture di gas sono inferiori alla domanda e ... Anche il prezzo delè in deciso rialzo sull'onda della forte domanda e del calo delle ...Le quotazioni del petrolio restano vicine ai massimi raggiunti nei giorni scorsi ma arrestano la corsa in vista della riunione dell'Opec+ prevista per lunedì che dovrà decidere se incrementare o meno ...I mercati dovrebbero ritornare a una situazione di equilibrio dopo il sell-off di martedì. Carrellata di dati macro: in Italia si attendono disoccupazione di agosto e indice armonizzato dei prezzi al ...