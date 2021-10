GF Vip 6, crisi per Soleil: minaccia il ritiro dal reality (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ bufera al GF Vip 6 dove la concorrente Soleil, protagonista di una brutta lite, sta valutando se lasciare la casa o meno. Ecco cosa è successo… Sarà sicuramente chiarita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ bufera al GF Vip 6 dove la concorrente, protagonista di una brutta lite, sta valutando se lasciare la casa o meno. Ecco cosa è successo… Sarà sicuramente chiarita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Radio105 : Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nella casa del Grande Fratello Vip si è da poco formata una coppia, che però sta g… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021 news: liti, gelosie e crisi d'amore. Nomination ed eliminazione - infoitcultura : Primo aereo al GF VIP 6 e per Raffaella Fico e Francesca Cipriani ha una crisi - troppocerebraIe : In crisi piena perché non so che cosa mettermi domani a Firenze cioè devo vestirmi bene perché metti che incontro q… - zazoomblog : GF Vip arriva il primo aereo ed è per Raffaella Fico Francesca Cipriani ha una crisi e piange: “Ho bisogno d’aiuto”… -