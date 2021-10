Dazn inizia a rimborsare per i problemi riscontrati durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ricordate il problema riscontrato il 23 settembre scorso su? In quella circostanza,il primo tempo didiversi utenti avevano registrato l’impossibilità ad accedere al portale ditra le 18.30 e le 19. Undown causato verosimilmente da una risorsa, collegata a un IP della piattaforma Amazon Web Services, che restituiva un errore 503. Non un problema nella trasmissione dello streaming, ma nel login. L’azienda aveva preannunciato un rimborsogià nella giornata del 23 settembre e – a quanto pare – questo rimborso è già realtà per diversi utenti. LEGGI ANCHE > Amazon e, livelli record di trafficoJuventus-Milan e Inter-Real Madrid: ...

Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO Inizia il match del Franchi! Segui #FiorentinaInter live su @DAZN_IT ??… - klausmang : @DAZN_IT Inizia la settima giornata di agonia dell’anno uno di DAZN. Che male abbiano fatto i tifosi per non poter… - OA_Sport : Inizia oggi il weekend di MotoGp ad Austin dopo un anno di assenza. Tutti gli orari delle tre classi del Motomondia… - italianstyle74 : @DAZN_HELP_ITA @DAZN_HELP_ITA Ehi DAZN è passato ormai più di 1 giorno da quando ho ricaricato il metodo di pagamen… - giacomojek : @faberskj Da fastidio. Con Dazn nelle precedenti 2 stagioni mai un blocco. Quest’anno dal 60º inizia il delirio -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn inizia

Giornalettismo

Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? A che orario? Il calcio d'inizio è ... La partita sarà trasmessa in diretta anche suin streaming . Per seguirla da sito o app basterà ...AGGIORNAMENTO ORE 20.10 -il riscaldamento della Lazio. Come da consuetudine, il primo a ... all'Olimpico giovedì 30 settembre alle 21, e sarà trasmessa in diretta streaming sutramite PC, ...Dopo gli impegni europei delle italiane, inizia già oggi il nuovo turno di campionato con Cagliari-Venezia, in programma alle 20.45. Di seguito le novità che arrivano dai campi e dai quotidiani su inf ...Oggi venerdì 1° ottobre si disputano le prove libere 1-2 del GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Inizia l'intenso weekend in terra statunitense, d ...