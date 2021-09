Wizkid | il re dell' Afropop

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 settembre 2021) «EY, BABA, YOU OKAY?». «Hey, ciao! Vieni a salutare. No?». «Fa il timido», si scusa, girandosi verso di me. Si riferisce al figlio Zion Ayo-Balogun, un bellissimo angioletto di tre anni che ha appena interrotto la nostra conversazione per ricordare al padre che oggi gli aveva promesso di portarlo allo zoo. «Non è timido». Come avviene a tanti di noi, la vita domesticaa più grande popstar africana è diventata impegnativa.chiama da Accra nel Ghana dove, in modo abbastanza imprevisto, ha trascorso gli ultimi mesi a causae limitazioni degli spostamenti dovute alla pandemia che gli hanno impedito di tornare in Nigeria, il suo Paese natale. «Ero in Ghana per due settimane di vacanza e adesso sono bloccato qui da sei mesi», spiega con l’accento di Lagos, la città che è casa sua. «Per cui sto qui, ...