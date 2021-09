Tokyo Game Show 2021 | Scarlet Nexus entra nel Game Pass

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 30 settembre 2021) Microsoft ha cercato da tempo tra le file dei videogiocatori giapponesi uno spiraglio in cui infilarsi, ed è stato proprio durante ilche ha potuto mettere in mostra il nuovo parco titoli di, cominciando con l’arrivo diIlha fornito a Microsoft un palco virtuale adatto per la presentazione della sua nuova strategia di marketing mirato al mercato giapponese ed asiatico, presentando una variegata lista di giochi, tra indie molto carini come il metroidvania Lapin e titoli da una levatura maggiore come lo Starfield di Bethesda. Tra le ulteriori novità del ...