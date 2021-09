Sileri | ' Vaccinati contagiosi? Una baggianata | ecco perché L' eccezione non è la regola'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Icontro il 'infettivi e' che mettono in pericolo gli altri? Una. Lo afferma il sottosegretario alla Salute , ospite stamattina della trasmissione L'Italia s'è desta ...

' Al di là delle baggianate che vengono dette sul fatto che tutti ipossono infettarsi ed infettare ' , ha aggiunto. ' È una baggianata perché è l'eccezione non la regola. Se anche ...Al di là delle baggianate che vengono dette sul fatto che tutti ipossono infettarsi ed infettare'. Così Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione 'L'...I vaccinati contro il Covid «infettivi e contagiosi» che mettono in pericolo gli altri? Una baggianata. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ...“Stiamo vincendo la battaglia contro” il coronavirus in Italia. “Il virus trova sempre meno spazio intorno a sé. Al di là delle baggianate che vengono dette sul fatto che tutti i vaccinati possono inf ...