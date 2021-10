Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Mirco Schiavoni argento negli obbligatori. Dominio sudamericano in campo femminile (Di giovedì 30 settembre 2021) Sorride a denti strettissimi la spedizione azzurra degli obbligatoristi ai Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, evento appena iniziato ad Asuncìon (Paraguay) e in programma fino a sabato 9 ottobre 2021. Nella difficile disciplina di concentrazione della massima categoria infatti il bottino è stato esclusivamente di una sola medaglia, nello specifico d’argento, conquistata da Mirco Schiavoni. Un risultato al di sotto degli standard a cui i nostri ragazzi ci hanno abituato negli ultimi anni. Una gara certamente ben direzionata quella maschile, dove i partecipanti si sono cimentati nei tre esercizi del gruppo 1, quindi Doppio tre avanti esterno combinato con volta esterna e doppio ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Sorride a denti strettissimi la spedizione azzurra deglisti ai Campionatidi, evento appena iniziato ad Asuncìon (Paraguay) e in programma fino a sabato 9 ottobre. Nella difficile disciplina di concentrazione della massima categoria infatti il bottino è stato esclusivamente di una sola medaglia, nello specifico d’, conquistata da. Un risultato al di sotto degli standard a cui i nostri ragazzi ci hanno abituatoultimi anni. Una gara certamente ben direzionata quella maschile, dove i partecipanti si sono cimentati nei tre esercizi del gruppo 1, quindi Doppio tre avanti esterno combinato con volta esterna e doppio ...

