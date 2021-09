Paola Perego spara a zero sul famosissimo collega Rai: “E’ più donna di me ma lo nasconde”. Fan sotto choc (Di giovedì 30 settembre 2021) Citofonare Rai2, Paola Perego senza peli sulla lingua: “Ho lavorato con uomini che erano più primedonne di me” Si è svolta ieri, mercoledì 29 settembre 2021, la conferenza stampa di presentazione di Citofonare Rai2, il programma che Paola Perego condurrà con Simona Ventura a partire da domenica 3 ottobre nella fascia oraria del mezzogiorno. Si è parlato della nuova trasmissione ma non solo: nel corso della conferenza stampa Paola Perego si infatti tolta anche qualche sassolino dalla scarpa dichiarando: “Io e Simona siamo molto complici. Non conta essere donne o uomini, conta lavorare con persone intelligenti che vogliano il bene del programma. Ho lavorato con tanti uomini che erano molto più primedonne di me!” Ha poi aggiunto: “Per noi l’importante è che il programma funzioni, non chi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) Citofonare Rai2,senza peli sulla lingua: “Ho lavorato con uomini che erano più primedonne di me” Si è svolta ieri, mercoledì 29 settembre 2021, la conferenza stampa di presentazione di Citofonare Rai2, il programma checondurrà con Simona Ventura a partire da domenica 3 ottobre nella fascia oraria del mezzogiorno. Si è parlato della nuova trasmissione ma non solo: nel corso della conferenza stampasi infatti tolta anche qualche sassolino dalla scarpa dichiarando: “Io e Simona siamo molto complici. Non conta essere donne o uomini, conta lavorare con persone intelligenti che vogliano il bene del programma. Ho lavorato con tanti uomini che erano molto più primedonne di me!” Ha poi aggiunto: “Per noi l’importante è che il programma funzioni, non chi ...

Advertising

RaiDue : RT @Raiofficialnews: “Un programma in diretta, leggero e divertente, per accompagnare il risveglio degli italiani”. Paola Perego e @Simo_Ve… - andreapalazzo2 : RT @Raiofficialnews: “Paola Perego e @Simo_Ventura sono due 'signore' della televisione. In #CitofonareRai2 racconteranno la domenica degli… - peregopaola : RT @Cinguetterai: Torna #LaZingara! Secondo TvBlog Cloris Brosca sarà la vicina di casa nel nuovo programma di Paola Perego e Simona Ventur… - peregopaola : RT @Raiofficialnews: “Paola Perego e @Simo_Ventura sono due 'signore' della televisione. In #CitofonareRai2 racconteranno la domenica degli… - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: “Paola Perego e @Simo_Ventura sono due 'signore' della televisione. In #CitofonareRai2 racconteranno la domenica degli… -