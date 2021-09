Notizie dal Forex 30 settembre 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1596 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1547. Migliora la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di settembre, con l’indice è salito a 117,8 punti, sopra il consensus. USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,74, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 112,38. Peggiorano le condizioni economiche del Giappone nel mese di luglio, con il leading indicator che è stato confermato a 104,1 punti. GBP/USD La sterlina perde terreno nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3494 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3387. Segnali di forza giungono dal Regno Unito nel secondo trimestre, con il PIL in aumento del 5,5%. EUR/YEN L’euro si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1596 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1547. Migliora la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di, con l’indice è salito a 117,8 punti, sopra il consensus. USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 111,74, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 112,38. Peggiorano le condizioni economiche del Giappone nel mese di luglio, con il leading indicator che è stato confermato a 104,1 punti. GBP/USD La sterlina perde terreno nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3494 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3387. Segnali di forza giungono dal Regno Unito nel secondo trimestre, con il PIL in aumento del 5,5%. EUR/YEN L’euro si ...

