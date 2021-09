Migranti | Letta | ‘sentenza su Lucano incredibile | sono esterrefatto’

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza a Mimmo. Quello che è successo è: il raddoppio di quanto chiesto dal pm, non so quante volte capita… Ioesterrefatto per quanto accaduto”. Così Enrico Lertta a Porta a Porta in onda questa sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Vicinanza e solidarietà. #MimmoLucano'. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter....dei, ha suscitato diverse reazioni politiche. Se i rappresentanti del centrosinistra esprimono "vicinanza e solidarietà" nei confronti di Lucano - queste sono le parole usate da Enrico...“Solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano. Quello che è successo è incredibile: il raddoppio di quanto chiesto dal pm, non so quante volte capita… Io sono esterrefatto per quanto accaduto”. Così Enrico ...Condividi questo articolo:Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Domenico Lucano, ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni di carcere. Una condanna così ad un sindaco non ha colpito nemmeno i peggiori c ...