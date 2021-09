Luis Alberto: “Quando esco mi arrabbio sempre. Con Sarri devo difendere di meno” (Di giovedì 30 settembre 2021) Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca: “Oggi abbiamo sbagliato tanto, speriamo che domenica entri qualche pallone in più. L’importante è che la squadra sta migliorando, riusciamo a trovare più spazi. Quando esco mi arrabbio sempre, penso sia normale. Preferisco stare sempre in campo, significa che ho voglia di aiutare la squadra. Il mister mi ha detto di giocare come so e di non pensare ad altro. Adesso devo difendere meno”. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021)ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro la Lokomotiv Mosca: “Oggi abbiamo sbagliato tanto, speriamo che domenica entri qualche pallone in più. L’importante è che la squadra sta migliorando, riusciamo a trovare più spazi.mi, penso sia normale. Preferisco starein campo, significa che ho voglia di aiutare la squadra. Il mister mi ha detto di giocare come so e di non pensare ad altro. Adesso”. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

UEFAcom_it : ??? Buon compleanno a Luis Alberto ?? #UEL | @OfficialSSLazio - Laudantes : In Italia il passatore volumetrico è Luis Alberto, completa almeno 30 passaggi in media in più del regista che è Lu… - LazionewsEu : L’intervista di #FelipeAnderson #LazioLokomotivMosca - LazionewsEu : Le parole di #LuisAlberto dopo #LazioLokomotiv - pasqualinipatri : Lazio-Lokomotiv Mosca, Luis Alberto nel post-partita: “Tre punti importanti. Il calcio è della gente, con i tifosi… -