Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me, la nuova edizione del "sit show" condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un'amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. dove vedere la seconda puntata di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La seconda puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale ...

