L' ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi  

(Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Tredicie 2di reclusione. È la pesante condanna inflitta dal Tribunale di Locri all'exdi Riace (RC) Domenico Lucano, al termine del processo "Xenia". Lucano, noto per le politiche di accoglienza dei migranti che lo avevano reso famoso in tutto il mondo, era stato arrestato sottoposto ai domiciliari il 2 ottobre 2018 nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza in merito a presunte irregolarità nella gestione del sistema d'accoglienza dei migranti. Il Pm aveva chiesto 7e 11di carcere. I reati contestati dalla Procura di Locri erano di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lucano era stato sottoposto ai domiciliari dai finanzieri del ...

La sentenza di primo grado, di cui attendiamo di leggere le motivazioni, non cancella la limpidezza della dirittura morale dell'exdi. Seera un tangentista non avrebbe preso una ...Lo ha dichiarato a LaCNews l'exdiLucano, subito dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo 'Xenia'. 'E' una cosa pesantissima - ha aggiunto - , non so se per i delitti di ...