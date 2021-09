La Gilda delle Arti al Gavazzeni con “Casa di bambola”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Seriate. Lava in scena al teatrodi Seriate con lo spettacolo “di”. L’esibizione, che affronta il tema del ruolo della donna, della violenza domestica e del vero significato di amare, verrà proposta per tre serate, da venerdì 1 a domenica 3 ottobre alle 21. LO SPETTACOLO Henrik Ibsen scrive “di” nel 1879, ma le questioni che affronta nel suo spettacolo sono attualissime: dentro a un matrimonio che appare perfetto si scoprono, battuta dopo battuta, problemi profondi non risolti, come l’accettazione dei ruoli dei coniugi imposti dalla società, il significato conferito alla convivenza e alla maternità o il sovrapporsi dell’amore ideale con quello reale. E così, nello scenario idilliaco ...

Advertising

laLUNAmontagne : «Specchio, specchio delle mie brame: chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella oh mia Regina GILDA La Ghian… - pizzibar : Gilda ha gradito il regalo delle ortoboomer, adoro e grazie a @Gianna24537013 ?? - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #SpazioAssociazioni ?? ?? 'Nel mondo dell'associazionismo cittadino' ?? Consegna delle chiavi all'associazione 'Gilda Ins… - comunevenezia : #SpazioAssociazioni ?? ?? 'Nel mondo dell'associazionismo cittadino' ?? Consegna delle chiavi all'associazione 'Gild… - SMSNEWSOFFICIAL : Al “Teatro Gavazzeni” di Seriate debutta lo spettacolo “Casa di Bambola”, nuova produzione della compagnia teatrale… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilda delle

Orizzonte Scuola

... ma ormai riconosciuti a livello internazionale o musealizzati - come Bonaria Manca,Domenica o Patrizio Decembrino - e persone in situazioni di fragilità che operano al di fuorinorme ...... passeggiando con i perugini che hanno fatto la storia", organizzato dal tavoloassociazioni ... tra gli altri, di Arturo Checchi, Aldo Capitini, della famiglia Ansidei, Vittorio Gorini, la...Sul magazine del Corriere in edicola venerdì 1 ottobre, mutui, spese per cibo, figli e sport: viaggio nelle famiglie delle nostre 20 regioni per capire come si vive dopo il virus ...Il pericolo chiusura resta dietro l’angolo. Mamme e professioniste continuano a denunciare i mancati aiuti nelle classi ...