Il Reddito di Cittadinanza non basta e vanno a rubare | erano 16 persone | imparentate tra loro | a Perugia

fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo”: l’uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr… - angelovo1 : RT @GianniCuperIoPD: Il referendum sul reddito di cittadinanza ha fatto la fine del MES. - ruttodibosco : RT @autocostruttore: Mantova, denunciati 234 furbetti del reddito di cittadinanza di cui 165 stranieri e 69 italiani -

Anche il comune di Giugliano in Campania segue l'esempio virtuoso delle città campane che hanno fatto deldiun'occasione per risvegliare il senso civico e riscoprire il valore della comunità. Il sindaco Nicola Pirozzi ha infatti annunciato che i percettori delsaranno ...... dove la donna è oggi candidata presidente, è finita al centro di un'indagine del GICO della Guardia di Finanza per alcune pratiche per ildiconcesse a detenuti in cui si ...A Mantova sono state scoperte 234 persone che avevano ottenuto il reddito di cittadinanza in maniera indebita: in alcuni casi avevano dichiarato il ...Lo aveva ottenuto prima del carcere: denunciata la madre per non aver comunicato lo stato di detenzione. Sostegno irregolare anche per una donna di 39 anni e un uomo di 50 ...