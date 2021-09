Giulio Regeni, Di Maio: “Progressi con Egitto insufficienti, ma loro collaborazione in alcuni casi utile. Normalizzazione? Non c’è stata” (Di giovedì 30 settembre 2021) È una valutazione in chiaroscuro quella che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fornito riguardo alla cooperazione e al ruolo svolto dalle autorità egiziane nella ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Intervenuto per la seconda volta in poco più di un anno davanti alla commissione d’inchiesta presieduta dal deputato Erasmo Palazzotto, il capo della Farnesina ha infatti giudicato “insufficienti i Progressi ottenuti ultimamente” e “deludente” la relazione consegnata dal procuratore generale egiziano all’ambasciatore Cantini. Ma sottolinea che, a suo avviso, dal Cairo sono stati forniti elementi “utili” per le indagini della Procura di Roma e che, soprattutto, non vi è stato alcun processo di Normalizzazione, rilevato invece dai componenti della commissione, tra Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) È una valutazione in chiaroscuro quella che il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha fornito riguardo alla cooperazione e al ruolo svolto dalle autorità egiziane nella ricerca di verità e giustizia per. Intervenuto per la seconda volta in poco più di un anno davanti alla commissione d’inchiesta presieduta dal deputato Erasmo Palazzotto, il capo della Farnesina ha infatti giudicato “ottenuti ultimamente” e “deludente” la relazione consegnata dal procuratore generale egiziano all’ambasciatore Cantini. Ma sottolinea che, a suo avviso, dal Cairo sono stati forniti elementi “utili” per le indagini della Procura di Roma e che, soprattutto, non vi è stato alcun processo di, rilevato invece dai componenti della commissione, tra Italia ...

Advertising

fattoquotidiano : Giulio Regeni, la commissione d’inchiesta in missione a Cambridge: audita la docente del ricercatore italiano - ItalyMFA : ?? Il Ministro @luigidimaio è oggi in audizione alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Rege… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo la trasferta a Cambridge, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni conclude i suoi lavori con… - GianniRosini : Giulio Regeni, Di Maio: “Progressi con Egitto insufficienti, ma loro collaborazione in alcuni casi utile. Normalizz… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Regeni. 'Il 14 ottobre partirà il processo ed era un risultato insperato all'indomani del ritrovamento del corpo di Giulio. M… -