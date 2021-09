Consiglio Figc, stop alle multiproprietà: De Laurentiis al bivio (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Entro due anni Aurelio De Laurentiis dovrà vendere il Napoli o il Bari. Dopo il ‘caso Salernitana’ con le società facenti capo a Claudio Lotito, il Consiglio federale Figc ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/25. “Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione”, ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Per favorire la maggiore espressione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Entro due anni Aurelio Dedovrà vendere il Napoli o il Bari. Dopo il ‘caso Salernitana’ con le società facenti capo a Claudio Lotito, ilfederaleha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/25. “Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione”, ha affermato il presidente dellaGabriele Gravina. Per favorire la maggiore espressione ...

Advertising

sportface2016 : +++Claudio #Lotito si presenta al Consiglio #Figc ma viene cacciato: 'Siamo a un livello kafkiano, dicono che sono… - capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - FBiasin : #Lotito cacciato dal Consiglio #Figc: 'Dicono che sono squalificato, ma non è vero. Siamo a un livello kafkiano”.… - rscalt76 : RT @serieAnews_com: ?? #Lotito della #Lazio allontanato dal Consiglio Federale della #FIGC per il caso tamponi - LALAZIOMIA : Gravina risponde a Lotito: “Il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna, per noi vige ancora la squal… -