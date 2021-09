Come si è arrivati all'abnorme condanna di 13 anni per Mimmo Lucano (Di giovedì 30 settembre 2021) Il doppio degli anni richiesti dall’accusa - 13 anni e due mesi di reclusione - e 500mila euro da restituire. La sentenza del tribunale di Locri contro Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, viene definita dai suoi legali “lunare”. Per gli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea Dacqua la condanna inflitta al loro assistito è “esorbitante” e in contrasto “totalmente con le evidenze processuali”. Oggi conosciamo solo il dispositivo e non le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Ma è difficile capacitarsi di Come si sia potuti arrivare a una pena così dura, spiegano ancora gli avvocati, “per un uomo Come Lucano che vive in povertà e che non ha avuto alcun vantaggio dalla sua azione di sindaco di Riace e, Come è emerso nel corso del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il doppio deglirichiesti dall’accusa - 13e due mesi di reclusione - e 500mila euro da restituire. La sentenza del tribunale di Locri contro, ex sindaco di Riace, viene definita dai suoi legali “lunare”. Per gli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea Dacqua lainflitta al loro assistito è “esorbitante” e in contrasto “totalmente con le evidenze processuali”. Oggi conosciamo solo il dispositivo e non le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Ma è difficile capacitarsi disi sia potuti arrivare a una pena così dura, spiegano ancora gli avvocati, “per un uomoche vive in povertà e che non ha avuto alcun vantaggio dalla sua azione di sindaco di Riace e,è emerso nel corso del ...

