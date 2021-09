Atp Sofia 2021 | il montepremi e il prize money

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Il numero uno del seeding è Jannik Sinner che tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurro è in buona compagnia e dovrà vedersela con giocatori di livello, quali de Minaur e Monfils. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ...

Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Quarti di finale ? A Sofia, @janniksin inizia la difesa del titolo con una vittoria su Gerasimov per 6-2 7-6. Ora per l… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Sofia: Sinner batte Gerasimov e vola ai quarti dove sfiderà Duckworth - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Sofia: Sinner batte Gerasimov e vola ai quarti dove sfiderà Duckworth - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Buono il debutto di Sinner a Sofia! ???????? #EurosportTENNIS | #ATPSofia | #Sinner - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Sofia: Sinner batte Gerasimov e vola ai quarti dove sfiderà Duckworth -

...del secondo set e così Jannik Sinner si è accomodato ai quarti di finale dell'ATP250 di, dove ... L'australiano numero 56 del FedExranking arriva da un buon momento, con la vittoria del ...su Sky Sport: la guida tv Venerdì 1° ottobre non prima delle 14 - Millman - Giron - Sky Sport Tennis non prima delle 15.30 - Mager - Monfils - Sky Sport Tennis non prima ...Al torneo Atp di Sofia i riflettori sono tutti puntati su Jannik Sinner e Gianluca Mager, entrambe qualificati ai quarti di finale ...Jannik regola Gerasimov in due set e approda ai quarti di finale, dove lo aspetta James Duckworth. Monfils avanza senza giocare e sfiderà Mager ...