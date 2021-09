Arco | la bimba ha fretta di nascere | mamma partorisce in auto con l' aiuto dei carabinieri

(Di giovedì 30 settembre 2021) Caterina avevadie non ha voluto attendere l'arrivo in ospedale. Singolare parto ieri notte ad, dove la corsa in ospedale si è interrotta prima per una coppia di origini tedesche, ...

Advertising

wski_el : A selfie with Giuseppi . A Milano presso l'Arco della Pace Mi passa qualche sua bimba Io gli rimedio la bamba Così… - julia51526966 : RT @vodkallafragolx: oggi sono andata all’arco e ho preso due libri :) io bimba felice ora - vodkallafragolx : oggi sono andata all’arco e ho preso due libri :) io bimba felice ora -

Ultime Notizie dalla rete : Arco bimba

Il Giorno

I genitori hanno voluto chiamare la piccola Caterina, proprio come la via didove laè venuta alla luce. Una volta arrivato sul posto il personale del 118, mamma e figlia sono state ...Poco dopo è arrivato il personale del 118, che ha subito provveduto a fornire alla donna e alla piccola appena nata le prime cure, accompagnandole al pronto soccorso di. Mamma e figlia, ...Caterina aveva fretta di nascere e non ha voluto attendere l'arrivo in ospedale. Singolare parto ieri notte ad Arco, dove la corsa in ospedale si è interrotta prima per una coppia di origini tedesche, ...La scorsa notte i carabinieri di Riva del Garda hanno prestato soccorso ad una coppia di origini tedesche partita di Tremosine (Brescia) diretta all'ospedale di Arco aiutando mamma e papà a far nascer ...