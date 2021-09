Aeon Drive è disponibile ora su PC | Xbox Playstation e Switch

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo studio di sviluppo 2Awesome Studio e il publisher CRITICAL REFLEX hanno pubblicato il platform da speedurn. Il gioco èper PC,4,5,One,Series X/S e Nintendoimmerge i giocatori nella sfida definitiva piena d’azione: 30 secondi di speedrun purissima in oltre 100 livelli! I giocatori vestono i panni di Jackelyne, una ranger spaziale che salta, schiva e rotola alla ricerca di una via di fuga tra le strade di Neo Barcelona. Con l’obiettivo di trovare tutti iCore per riparare la sua nave spaziale e salvare la città, i giocatori possono utilizzare la spada del potere, il pugnale del teletrasporto e le abilità di ...

Lo studio di sviluppo 2Awesome Studio e il publisher CRITICAL REFLEX hanno annunciato oggi la data di pubblicazione del platform d'azione. Sarà disponibile dal 30 settembre 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.è un platform con ambientazione cyberpunk e pensato per ...Ore 22:13 " Project Downfall, The Last Cube,, The Garden Path, To the Rescue, Berserk Boy, Inkulinati, Chicken Police , Coromon hanno tutti demo disponibili ora su Steam " semplicemente ...Lo studio di sviluppo 2Awesome Studio e il publisher CRITICAL REFLEX hanno pubblicato il platform da speedurn Aeon Drive. Il gioco è disponibile per PC, ...La recensione di Aeon Drive, un platform ad alta velocità dove ciò che conta è la scalata alle classifiche globali.. Jackelyne è una ranger spaziale proveniente da un'altra dimensione. Mentre sta ...