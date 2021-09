Via libera alla Nadef, Pil +6% nel 2021, debito in calo (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2021. La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit “e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. La previsione di aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l’anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto nel DEF in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall’11,8% del PIL nel DEF al 9,4% della Nadef. Anche la stima per il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Viadal Consiglio dei ministriNota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (. La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit “e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. La previsione di aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l’anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto nel DEF in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall’11,8% del PIL nel DEF al 9,4% della. Anche la stima per il ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, via libera dell'Aifa a tre farmaci per le cure dei pazienti ricoverati. - capuanogio : Via libera del CTS all’ulteriore apertura di stadi e palazzetti: 75% all’aperto e 50% al chiuso. Spettatori con… - repubblica : Cdm approva la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza: Pil al 6%, via libera alla riforma fiscale - ilmessaggeroit : Draghi: «Dal Cdm via libera alla Nota di aggiornamento al Def». Il premier ricorda gli operai morti sul lavoro - LaNotifica : Via libera alla Nadef, Pil +6% nel 2021, debito in calo -