Valerio, nato con la sindrome di Down, salva una bambina e diventa poliziotto ad honorem (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla sua mamma, un medico aveva detto che il figlio sarebbe stato «un fiore che non è destinato a sbocciare». Invece Valerio Catoia, un ragazzo di Latina nato con la sindrome di Down, in ventuno anni di vita ha già conquistato i traguardi e meritato gli onori che poche persone riescono a raggiungere. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alla sua mamma, un medico aveva detto che il figlio sarebbe stato «un fiore che non è destinato a sbocciare». Invece Valerio Catoia, un ragazzo di Latina nato con la sindrome di Down, in ventuno anni di vita ha già conquistato i traguardi e meritato gli onori che poche persone riescono a raggiungere.

Advertising

chiara_valerio : RT @mastrobradipo: è arrivato anche a me e vi confesso che mi sono salite le lacrimucce, quelle che a lei non salivano più dai tempi di bon… - chiara_valerio : RT @Radio3tweet: Da piccolo non amava il mare, ora lo cerca. Odiava il paese in cui è nato, ma lo ha raccontato nel libro che lo ha portato… - valerio_romeo : RT @fattoquotidiano: Torino, ospedale nella polemica per sportello psicologico esteso ai No vax. “Nato per i dipendenti durante il Covid. A… - fainformazione : Valerio Rossi Albertini biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, moglie, Instagram e vita privat Valerio Rossi… - fainfocultura : Valerio Rossi Albertini biografia: chi è, età, altezza, peso, figli, moglie, Instagram e vita privat Valerio Rossi… -