U&D Gemma Galgani attaccata pesantemente “non sei sveglia | sei lessa”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovo scontro nello studio di Uomini e donne:accusa Tina Cipollari di influenzare negativamente i suoi corteggiatori La dama del trono over triste per le parole di FilibertoNon c’è pace perche continua ad essere accusata e criticata da Tina Cipollari. L’opinionista è convinta che la torinese nemmeno quest’anno troverà la sua anima gemella nonostante i vari ritocchini a cui si è sottoposta per apparire più giovane. E proprio riferendosi a questa situazione, la Vamp non ha perso occasione per lanciarle l’ennesima frecciata causando un nuovo scontro nello studio.e Tina ai ferri corti: nuovo scontro in studio Tina Cipollari si è decisa a dare una mano alla sua rivale, cercando di aiutarla a trovare la sua anima gemella. Ovviamente, era solo un modo ...