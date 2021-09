Scuola, prime classi in quarantena a Pomezia e Ardea. Il sindaco: “Ce ne saranno altre” (Di mercoledì 29 settembre 2021) prime classi in quarantena a Pomezia e Ardea a causa del Covid. Un alunno della classe terza B della Scuola Ardea III è risultato positivo al virus, così come alcuni casi sono stati riscontrati nella sezione B della Scuola Infanzia Campo di Carne. Sul sito della Scuola Ardea III si legge che la Asl di riferimento ha disposto la “quarantena precauzionale sino a nuove disposizioni”. Per gli alunni di questa classe è già stata attivata la dad. Comunicazione simile da parte della dirigente scolastica Fulvia Schiavetta dopo i casi riscontrati nella SEZ. B della Scuola d’Infanzia Campo di Carne. Leggi anche: Covid, chiude Scuola di Bagnoregio per bambino positivo: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021)ina causa del Covid. Un alunno della classe terza B dellaIII è risultato positivo al virus, così come alcuni casi sono stati riscontrati nella sezione B dellaInfanzia Campo di Carne. Sul sito dellaIII si legge che la Asl di riferimento ha disposto la “precauzionale sino a nuove disposizioni”. Per gli alunni di questa classe è già stata attivata la dad. Comunicazione simile da parte della dirigente scolastica Fulvia Schiavetta dopo i casi riscontrati nella SEZ. B dellad’Infanzia Campo di Carne. Leggi anche: Covid, chiudedi Bagnoregio per bambino positivo: ...

