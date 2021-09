Scuola, in Lombardia 246 classi in quarantena e più di cinquemila alunni in dad (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Lombardia, a due settimane dall’inizio della Scuola, sono 264 le classi in quarantena: 5.149 alunni e 229 operatori. I dati sono stati diffusi dalla direzione generale welfare del Pirellone. Gli isolamenti si registrano soprattutto alla Scuola primaria, dove ci sono 1.763 alunni in dad. Negli istituti secondari di primo e di secondo grado le classi in quarantena sono invece 46 e 60 che corrispondono a 1.041 studenti nel primo caso e a 1.320 nell’altro. Finora gli alunni sottoposti al monitoraggio attivato dal ministero della Salute tramite i test salivari sono stati 3.679: Il tasso di positività è dello 0%. Due i positivi individuati. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) In, a due settimane dall’inizio della, sono 264 lein: 5.149e 229 operatori. I dati sono stati diffusi dalla direzione generale welfare del Pirellone. Gli isolamenti si registrano soprattutto allaprimaria, dove ci sono 1.763in dad. Negli istituti secondari di primo e di secondo grado leinsono invece 46 e 60 che corrispondono a 1.041 studenti nel primo caso e a 1.320 nell’altro. Finora glisottoposti al monitoraggio attivato dal ministero della Salute tramite i test salivari sono stati 3.679: Il tasso di positività è dello 0%. Due i positivi individuati.

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - HuffPostItalia : Scuola, in Lombardia 246 classi in quarantena e più di cinquemila alunni in dad - ProDocente : Covid scuola, 2 casi Covid su 3.679 test salivari in Lombardia - orizzontescuola : Covid scuola, 2 casi Covid su 3.679 test salivari in Lombardia - infoitinterno : COVID. SCUOLA: IN LOMBARDIA SU 3.679 ALUNNI TESTATI CON ‘SALIVARI’, RISCONTRATE SOLO 2 POSITIVITÀ -