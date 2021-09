Luca Morisi | parla uno dei ragazzi del festino | «Notte a base di sesso e droga La coca? Non l’ho portata io»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il racconto del giovane: «Sono stato male per l’eccesso di consumo. In quella casa eravamo solo in tre. Non siamo stati fermati per caso: i carabinieri li ho chiamati io»

Nell'inchiesta per droga che coinvolge a Verona, l'ex social media manager della Lega, "non c'è allo stato attuale un secondo indagato": "assolutamente, l'unico indagato è, nessun altro per questo procedimento". Lo precisa ...Nelle ultime ore tiene banco il caso di, il guru social di Matteo Salvini indagato per una vicenda di droga. Due rumeni fermati dalle forze dell'ordine avrebbero accusato propriodi aver consegnato loro la droga dello ...Il racconto del giovane: «Sono stato male per l’eccesso di consumo. In quella casa eravamo solo in tre. Non siamo stati fermati per caso: i carabinieri li ho chiamati io» ...«C’è una questione personale che riguarda una persona. Io non ho mai commentato l’accusa di stupro al figlio di Grillo, ...