Lazio, Sarri: «Oltre a tutte le problematiche fisiche ci sono quelle mentali»

Sarri torna a parlare del match di domenica perso contro il Milan. "Oltre a tutte le problematiche fisiche ci sono quelle mentali. sono partite in cui l'incognita è forte, soprattutto per squadre come noi che ancora non hanno una fisionomia e una mentalità ben definita. L'espulsione nel finale? sono cose da campo, niente di particolare. Un ragazzo (Saelemaekers, ndr) ha fatto un gesto che non si fa alle persone più anziane. Poi Ibra l'ha portato a chiedere scusa ed è finita". Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato così ai microfoni di Dazn la sconfitta subita a San Siro contro il Milan.

