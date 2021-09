I Ritracciamenti di Fibonacci

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Le linee di ritracciamento disono uno strumento molto utilizzato, soprattutto nel forex trading, per ipotizzare l’ ampiezza deiche possono prendere corpo in una fase di trend. L’ idea è che iabbiano, buona parte delle volte, una estensione riconducibile indirettamente alla serie numerica di. Formula per il calcolo delle linee diLa serie numerica diè una sequenza infinita di numeri che hanno una specifica progressione nel tempo. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…. Ad eccezione dei primi due, ogni numero è la somma algebrica tra i due numeri che lo precedono. I livelli di ritracciamento vengono calcolati utilizzando una stessa idea, dando un risultato che è di fatto solo indirettamente riconducibile ...