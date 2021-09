Gf Vip, un ex volto del reality entra nel cast de Le Iene (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip è diventato una Iena. Stiamo parlando di un personaggio molto noto nel mondo delle spettacolo per i suoi meriti sportivi. Lui è Clemente Russo, pugile campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Clemente fu espulso dal reality, ai tempi condotto da Ilary Blasi, per un’espressione rivolta a Simona Ventura poco gradevole che lo ha portato ricevere accuse di maschilismo. Clemente, che nel mondo della televisione ha sempre bazzicato anche grazie alle sue ospitate da Barbara D’Urso, è da poco entrato a far parte della famiglia de Le Iene. Ad annunciare la novità sono stati i canali social del programma di Italia 1: Un campione, uno sportivo, ma soprattutto una Iena! Clemente Russo è pronto ad aiutare chi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip è diventato una Iena. Stiamo parlando di un personaggio molto noto nel mondo delle spettacolo per i suoi meriti sportivi. Lui è Clemente Russo, pugile campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Clemente fu espulso dal, ai tempi condotto da Ilary Blasi, per un’espressione rivolta a Simona Ventura poco gradevole che lo ha portato ricevere accuse di maschilismo. Clemente, che nel mondo della televisione ha sempre bazzicato anche grazie alle sue ospitate da Barbara D’Urso, è da pocoto a far parte della famiglia de Le. Ad annunciare la novità sono stati i canali social del programma di Italia 1: Un campione, uno sportivo, ma soprattutto una Iena! Clemente Russo è pronto ad aiutare chi ...

